الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طرح وإسناد 12 عملية لتحسين مياه الشرب بإدفو ضمن «حياة كريمة»

الوحدة المحلية لمركز
الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه تم طرح وإسناد ١٢عملية لتحسين جودة مياه الشرب بقرى مركز إدفو وبأطوال وصلت إلى ٣٤٠ كم بأقطار مختلفة، والتي تشمل مد وتدعيم وتغيير أقطار مواسير فى كافة قرى مركز ومدينة إدفو، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وجني ثمار مبادرة "حياة كريمة".

 

ويأتى ذلك أيضًا متزامنا مع ما هو جارٍ من طرح ١٣ عملية أخرى لإحلال وتجديد الشبكات لكل مواسير الإسبستوس فى كافة القرى، كما تم طرح وإسناد إنشاء ٦ محطات مياه شرب جديدة، بالإضافة لطرح عمليات تدعيم وإحلال وتجديد لمحطات قائمة بالفعل.


وجاء ذلك من خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بحضور إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ورؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز ومدينة ادفو، وممثلى شركات مياه الشرب - الكهرباء - التليفونات - الغاز - هندسة الري - هيئة الصرف الزراعي - السكة الحديد.


وتضمن الاجتماع مناقشة العمليات اللازمة لتحسين خدمة مياه الشرب بقرى إدفو (القنان - البصيلية قبلي - الكلح غرب - وادي الصعايدة - الرمادي بحري - الرمادي قبلي - الطوناب - الرديسية بحري - وادي عبادي - الكلح شرق - الحجز قبلي - الحجز بحري).


وقام كل من  المهندس ضياء والمهندس مصطفى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشرح المستهدف فى كل القرى والأطوال التى سوف يتم إضافتها أو تغييرها  ووضع آليات العمل اللازمة لبدء العمليات المذكورة خلال الأيام القادمة.

 

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعطى توجيهاته بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو والتي قام المحافظ بتفقدها أثناء زيارته الميدانية للقرية ضمن متابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك في إطار التواصل الجماهيرى المباشر مع مطالب واحتياجات المواطنين.

 

وشدد محافظ أسوان على مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة أن يتوزاى ذلك مع الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية وخطوط الطرد وشبكات الانحدار، مع القيام بالمتابعة المستمرة لتسليم هذا المشروع الحيوى بنهاية أغسطس الجارى ليحقق بذلك العوائد الإيجابية منه لخدمة أهالى القرية ولاسيما أن تكلفته الإجمالية بلغت نحو 40 مليون جنيه بطاقة استيعابية 3 آلاف م3/يوم.

الغاز الصرف الصحي عملية طرح محطات مياه مياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة احلال وتجديد تطوير الريف المصري مدينة إدفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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