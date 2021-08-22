حياة كريمة: نسبة تنفيذ محور سكن كريم فى بعض القرى وصلت إلى 90%

قالت الدكتور شيماء كمال منسق مركزى بغرفة عمليات مؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تعتبر من أهم المبادرات الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منوهة إلى أن المبادرة استهدفت فى المرحلة الأولى القرى التى يصل فيها الفقر إلى 70%، والمرحلة الثانية تستهدف القرى التى تصل فيها نسب الفقر إلى 50%.

وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن المبادرة تعمل على توفير حياة كريم للمواطنين من سكن وصحة وتعليم وهم أهم 3 محاور فى المبادرة.

وأوضحت منسق مركزى بغرفة عمليات مؤسسة حياة كريمة، أن نسب إنجاز المبادرة فى بعض القرى وصل من 70 إلى 80%، ومحور سكن كريم فى بعض القرى وصل إلى 90%، لافتة إلى أنه تم بناء 1650 فصلا جديدا فى سوهاج وسيدخلون الخدمة فى العام الدراسى الجديد، بجانب توفير مجمع خدمى فى القرى الأم بالمحافظات.