الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا صليب يترأس قداس عيد العذراء على مذبحها بصهرجت الكبرى

الأنبا صليب، أسقف
الأنبا صليب، أسقف ميت غمر

صلى الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي، بمناسبة عيد إظهار صعود جسد السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية صهرجت الكبرى بميت غمر.

وتعامدت الشمس أثناء القداس على المذبح الذي يحمل اسم السيدة العذراء بالكنيسة، حيث يأتي التصميم المعماري للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي: عيد الملاك ميخائيل ١٢ بؤونة بالشهر القبطي الموافق ١٧ يونيو على مذبح الملاك القبلي وعيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب  الموافق ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسي. عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى  الموافق ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.

ونظمت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها  طوال فترة صوم  القديسة العذراء مريم والذي استغرق نحو 15 يوماً متواصلين صلوات قداسات صباحاً ، ونهضات روحية وصلوات عشية ، متواصلة مساء كل يوم خلال فترة الصوم  مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد بين المصلين والالتزام بإرتداء الكمامات بفترة الصلوات.

الانبا صليب أسقف ميت غمر عيد إظهار صعود جسد السيدة العذراء السيدة العذراء الكنيسة الشهيد مارجرجس صوم القديسة السيدة العذراء مريم

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حياة ثقافية كريمة

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