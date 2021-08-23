40 صورة من عزاء حماة محمد رمضان

التقطت عدسة "الدستور" 40 صورة من عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان، وهو العزاء الذي أقيم داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الأقارب والفنانين الذين أصروا على الحضور لتأدية واجب العزاء.

عزاء حماة محمد رمضان

وامتلأت قاعة العزاء داخل مسجد الشرطة بعدد كبير من أقارب الفنان محمد رمضان وعدد من الفنانين الذين كانوا أبرزهم الفنان أحمد فهمي والفنان حسام الحسيني والمؤلف عمرو محمود ياسين وشريف باهر والمخرج الكبير محمد ياسين والمنتج محمد حامد وعدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة.

عزاء حماة محمد رمضان

وقام الفنان محمد رمضان بتلبية طلب عدد كبير من المصورين الذين طلبوا منه أن يدخلوا إلى العزاء للتصوير بدلا من الوقوف خارج المسجد وهو ما قام بتنفيذه بالفعل رغبة في أن يقوموا بعملهم وهو تغطية العزاء.

عزاء حماة محمد رمضان

وحضر رمضان العزاء في السابعة مساءً وظل متواجدا حتة أنهى المقرئ الشيخ محمود الشحات أنور الربع الأخير من القرآن الكريم وقراءة الفاتحة على الراحلة؛ بينما وقف بجانبه شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان وهشام أبوالنجا.

عزاء حماة محمد رمضان

وكان قد عاد الفنان محمد رمضان من مدينة الساحل بعد أن قام لإحياء حفل غنائي هناك وذلك بصحبة زوجته عندما علموا خبر الوفاة؛ إضافة إلى أنه قدم حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة الماضية وسط حضور الآلاف من الجماهير الذين قدم لهم عدد كبير من أغنياته.

عزاء حماة محمد رمضان

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان في شهر رمضان الماضي هو مسلسل موسي الذي حقق نجاحا كبيرا وشاركت في بطولته الفنانة سمية الخشاب والفنان صبري فواز والفنانة هبة مجدي والفنان منذر رياحنة والفنان سيد رجب وأخرون.

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان

عزاء حماة محمد رمضان