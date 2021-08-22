غدًا.. وزيرة الصحة تستعرض مستجدات التطعيم بلقاحات كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدًا مؤتمر صحفي؛ لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية «المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا».

وكشفت وزيرة الصحة، الأحد، مستجدات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتة إلى زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركز على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تخصيص 3 مراكز كبرى، شملت "أرض المعارض بمدينة نصر، ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون بالجيزة"، حيث تستوعب تطعيم ما يقرب من 60 ألف مواطن من المسافرين في اليوم.

أشارت خلال المؤتمر الذي عقدته بديوان وزارة الصحة مع نظيرها الجيبوتي أحمد عبد الله، لبحث سبل التعاون المشترك، إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي القوى العاملة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج.

ونوهت الوزيرة إلى تطعيم 95% من العاملين بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى استمرار تطعيم كافة العاملين بالوزارات ودواوين الحكومة والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين في الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها.

أشارت إلى البدء في طرح الإنتاج القومي من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" والذي سيتراوح من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريًا، مضيفة أنه من المتوقع وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي "فايزر و موديرنا" خلال الفترة القادمة.

لفتت إلى استمرار تسجيل وتطعيم جميع العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي حتى شهر سبتمبر القادم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، داعية كافة العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، وستصلهم رسالة تحديد الموعد ومكان التطعيم، خلال 72 ساعة من التسجيل، لتلقي اللقاح في مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية.