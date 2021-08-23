بايدن: الإرهابيون قد يستغلون الوضع فى أفغانستان لاستهداف القوات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الأحد، إن الإرهابيون قد يستغلون الوضع في أفغانستان لاستهداف المدنيين أو القوات الأمريكية.

وأضاف الرئيس بايدن أن المدنيون في مطار كابول يواجهون خطر هجمات من تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان.

وأكد الرئيس بايدن أن مراكز العبور خارج أفغانستان تتيح مواقع آمنة لواشنطن لاستكمال الفحوص الأمنية بمن يتم إجلاؤهم.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، أن تنظيم القاعدة الإرهابي، لازال موجودا في أفغانستان، مشيرا إلى أن من متطلبات العمل الأمريكي الآن هو أن تكون على اتصال مع طالبان التي تسيطر على كابول.

وقال بلينكن في مقابلة مع "فوكس نيوز صنداي": "كما نعلم جميعاً، ذهبنا إلى أفغانستان قبل 20 عامًا بمهمة واحدة وهدف واحد، وهو التعامل مع الأشخاص الذين هاجمونا في 11 سبتمبر، لتقديم بن لادن إلى العدالة، وهو ما فعلناه لعقد من الزمن، ولتقليص قدرة القاعدة على فعل الشيء نفسه مرة أخرى، ومهاجمتنا من أفغانستان، وكان ذلك، بالنسبة للرئيس، ناجحاً".

وردا على سؤال عما إذا كان تنظيم القاعدة قد اختفى من أفغانستان، أضاف بلينكن: "أن قدرة التنظيم على تنفيذ هجوم آخر على غرار هجمات 11 سبتمبر، تضاءلت بشكل كبير وواسع".

وعندما أصر المضيف كريس والاس معرفة عما إذا كانت القاعدة "قد اختفى" أو بقايا منه، أقر بلينكن قائلا: "إنه لم يختف. نعم. يوجد".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى حقيقة أن حركة طالبان تسيطر على كابول، لذا يتعين على الولايات المتحدة التعامل معهم في الوقت الذي تحاول فيه إجلاء الناس من العاصمة الأفغانية، لافتا إلى أن الاتصال مع طالبان يمتد إلى ما بعد الانهيار في أفغانستان منذ المحادثات في قطر.