الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة: لن نجازف بصحة الطلاب.. والمعلمون ينتظرون رسالة خلال 72 ساعة

المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حرص الحكومة على عملية تعليمية حقيقية وآمنة من خلال إلزامية لقاحات كورونا.
وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأحد: "لن نجازف بحضور الطلاب على حساب صحتهم، يستمر العام الدراسي بشكل آمن من خلال حصول الجميع على اللقاح للحفاظ على صحة الجميع وفي نفس الوقت استمرار العملية التعليمية".

وأشار إلى بدء تسجيل المعلمين في المدارس واستقبالهم رسالة في خلال 72 ساعة لتحديد المركز الذي سيتلقى فيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
 

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