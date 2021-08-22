أمريكيون ينتقدون طريقة الانسحاب من أفغانستان

كشف استطلاع للرأي أجرته "شبكة سي بي إس نيوز - ومركز يوجوف" أن 3 من أصل كل 4 تم استطلاع رأيهم من الأمريكيين يعتقدون أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قد تم تنفيذه بشكل سيئ.



وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه عندما طرح سؤال على المستطلعين حول شعورهم بشأن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، قال 44 % إنه "سيئ للغاية" و30 % "سيئ إلى حد ما".

وقال 2 من كل 3 مشاركين في الاستطلاع إنهم لا يعتقدون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه خطة واضحة لإجلاء الأمريكيين من أفغانستان.

وأعرب 62 % من المشاركين إن بايدن يتحمل بعض أو الكثير من المسؤولية عن سيطرة طالبان على أفغانستان بينما قال 50 % نفس الشيء للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس وشمل 2142 من البالغين في الولايات المتحدة، وكانت النتائج بهامش خطأ يزيد أو ينقص 2.3 نقطة مئوية.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.