7 آلاف موظف يعالجون من الإدمان وقصة سعد الصغير والأطفال.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

«التضامن»: 7 آلاف موظف حكومي تقدموا للعلاج من الإدمان

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج التعاطي، إنه تم الكشف على 379 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ انطلاق الحملات فى مارس 2019 وحتى الآن، موضحاً أن معدل الكشف اليومي يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 موظف.

وأكد عثمان فى تصريحات لـ"الدستور" أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تقدم 7 آلاف موظف بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير الى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف او الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وقرب تنفيذه ديسمبر المقبل.



«مكافحة الإدمان» تكشف موعد تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم بدء تنفيذ قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات ديسمبر المقبل.

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن فصل الموظف المتعاطي، يهدف للوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، ويعمل على حماية المنشآت الحيوية من أخطاء العنصر البشرى، موضحا أن تعاطي المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث.

«سعد الصغير عثر عليهما بالإسكندرية».. «التضامن» تنقل طفلين إلى دور الرعاية

قال حازم الملاح المسؤول الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التواصل مع الفنان سعد الصغير؛ لمعرفة حالة الطفلين اللذين عثر عليهما اليوم الأحد، بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وأضاف الملاح فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الفنان سعد الصغير وافق على نقل الطفلين إلى دار رعاية مع التكفل بمصروفاتهما الشخصية أو المدرسية فى حالة إقناعهما باستكمال تعليمهما، موضحا أن الأطفال ليس معهما أى أوراق ثبوتية.