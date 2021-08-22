استطلاع للرأي: تراجع نسبة تأييد بايدن بسبب انتشار كورونا

​​​​​​أظهر استطلاع للرأي أن معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن استمر في الانخفاض وسط تصاعد في جميع أنحاء البلاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتمثل النتائج المرة الأولى التي يحصل فيها بايدن على نسبة موافقة على الأداء الوظيفي تقل عن 50% في استطلاعات الرأي منذ أن أصبح رئيسًا.

وهذا التصنيف يمثل انخفاضًا طفيفًا عن استطلاع مماثل أجرته الشبكة في أبريل، عندما قال 53% إنهم يوافقون على أدائه الوظيفي. في الاستطلاع السابق، كان تصنيف عدم الرضا عن أداء بايدن أقل بكثير، حيث قال 39 % فقط إنهم غير راضون عن هذا الأداء الوظيفي.

ومع ذلك، حتى مع انخفاض التصنيفات، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن تصنيف بايدن لا يزال أعلى من أي تصنيفات حصل عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي السابقة.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت أن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.