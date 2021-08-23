«التيك توك».. تطبيق يشعل «السوشيال» ورواده ينتظرون الأرباح

تصدر هاشتاج "التيك توك" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معه المغردون، وشارك كثير من رواد السوشيال ميديا، أملًا في انتظارهم الربح.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج التيك توك.

علقت منى، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "الله يخربيت اليوم اللي عرفتوا فيه إن التيك توك بيجيب فلوس".

بينما عبرت جهاد الطيب، أحد رواد السوشيال ميديا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "يا جماعة وربنا ما عايزين الـ900 جنيه من التيك توك ارحمونا بقى".

وبينما قال محمود الخديوي، عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "‏تصدق بمين لو انا اخر واحد في العالم والله ما هحمل التيك توك".

أما عبدالله أيمن، فقد علق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "الفيسبوك عندي نصه عايز الصبارة إللي بترقص والنص التانى عايز الـ900 جنيه بتوع التيك توك".

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق "تيك توك" وصل عدد مستخدميه حوالي 70 مليون مستخدم في الدول العربية حسب ما أشارت إليه البيانات، وأصبح “تيك توك” حديث الناس خلال الفترة الماضية بعد أن كشف بعض المستخدمين عن الأرباح التي حصلوا عليها جراء استخدامهم له، ويتداول رواد "السوشيال ميديا" رابط التطبيق بينهم وبين بعضهم بكثرة، حتى تصدر هاشتاج "تيك توك"، قائمة التريندات على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وأتاح التطبيق التربح بشروط، وهي أن يكون المستخدم تجاوز عمر الـ18 عامًا، وأن يقدم محتوى إبداعيًّا خاصًّا به، بالإضافة إلى وصوله إلى 10 آلاف متابع على حسابه والحصول على 100 ألف مشاهدة خلال الشهر الواحد.

كذلك يمكن الربح من التطبيق عن طريق مشاهدة الفيديوهات، ولكن هذه الخاصية متاحة للمستخدمين المتواجدين في بعض الدول مثل بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.