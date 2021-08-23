الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محطات في حياة أحمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان

تصدر اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم نادي “ألتاي أزمير” المعار له من النادي الأهلي، محركات البحث الأكثر شهرة عبر “جوجل، حتى أصبح تريند رقم 2، وذلك بعدما سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد خلال مشاركته الأولى بعد إتمام الانتقال رسميًا، يوم الثلاثاء الماضي، وهو الأمر الذي أسعد روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وجمهور النادي الأهلي عبر “فيسبوك”. 

 

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أحمد ياسر ريان في سياق السطور التالية:-


- أحمد ياسر ريان من مواليد 24 يناير عام 1998.

- يبلغ أحمد ياسر ريان من العمر 23 عامًا.

- نجل الظهير الأيسر المعتزل للنادي الأهلي ياسر ريان.

- أحمد ياسر ريان هو من مهاجمين ناشئي الأهلي.

- أصبح أحمد ياسر ريان هدافًا لمسابقات الدوري الناشئين.

- حصل على فرصته الأولى بالفريق الأول في النادي الأهلي لموسم 2017–2018.

- لعب أحمد ياسر ريان أيضًا لنادي سيراميكا كليوباترا.

وشارك أحمد ياسر ريان مع “ألتاي” في مواجهته ضد “ألانيا سبور” ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز.

وتواجد ريان على مقاعد البدلاء في بداية المواجهة، قبل أن يدخل بديلًا في الدقيقة 80، لينجح في تسجيل الهدف بعد 5 دقائق فقط من دخوله للملعب.

نتيجة اللقاء كانت تشير إلى تقدم ألتاي بثلاثة أهداف لواحد لحظة دخول ريان الذي سجل رابع الأهداف بعد تصويبة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

يجدر الإشارة إلى أنه بهذه النتيجة يكون “ألتاي” قد تربع على صدارة الدوري التركي برصيد ست نقاط، أمام “بيشكتاش” وقاسم باشا و"فاتح كاراجمرك" برصيد أربع نقاط لكل فريق، بمساعدة ابن مصر أحمد ياسر ريان. 

أحمد ياسر ريان لاعب الاهلى الدوري التركى

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حياة ثقافية كريمة

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