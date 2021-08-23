8 مستودعات بوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الاسطوانات فى جنوب سيناء

أكد المحاسب أيمن قاسم مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أن، هناك محطتين رئيسيتين لتوزيع وتعبئة البوتاجاز إلى المستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من غاز البوتاجاز للاستخدامات المنزلية والأنشطة التجارية.

وأوضح مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور أن إجمالى عدد المستودعات البوتاجاز في المحافظة بلغت نحو 8مستودعات بوتاجاز تحصل على حصتها من المحطات الرئيسية البوتاجاز والمصانع لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع الإستيراتيجية.

وأضاف أن هناك حملات رقابية مكثفة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من التوزيع من خلال الأسعار الرسمية حيث يتم بيع الإسطوانة المنزلية بسعر 65 جنية من أمام المستودع و70 جنيها لتوصيلها إلى المنازل برسم توصيل 5 جنيهات علي الأنبوبة الواحدة.

ولفتً إلى أن الحملات التموينية تستهدف مستودعات البوتاجاز والمصانع والمستودعات والمحطات الرئيسية للتأكد من الأوزان التي تصل إلى 12كيلو ونصف الأنبوبة الواحدة الصغيرة المنزلية و25 كيلو جرام الإسطوانة الكبيرة التجارية والتي تستخدم في الأنشطة التجارية أو مزارع الدواجن للتدفئة في فصل الشتاء .

واضاف أن الحملات الرقابية تستهدف الأسواق المحلية ومواجهة أي نوع استغلال المواطنين من جانب السريحة التي تقوم ببيع الإسطوانات أعلى من سعرها الرسمي ويتم علي الفور مصادرة أي إسطوانات مضبوطة عند الباعة الجائلين وتحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع أن سيارات بوتاجسكو التابعة لشركات البترول تعمل على توفير الإسطوانات البوتاجاز في المناطق التي تخلوا من المستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين.