الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يجري جولة مفاجئة بشارع المعهد الديني وشارع 45

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع شارعي المعهد الديني و45

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، جولة مفاجئة لمتابعة مدى الالتزام بشارع المعهد الديني وشارع ٤٥ بنطاق أحياء المنتزة أول وثان، بعد إزالة جميع الإشغالات والتعديات من تلك الشوارع في إطار سلسلة الحملات الموسعة التي تنفذها المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

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محافظ الإسكندرية يتابع شارعي المعهد الديني و45

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة ويومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها.

وخلال تفقده بشارع المعهد الديني، كلف المحافظ رئيس حي المنتزة ثان بإزالة جميع التندات المخالفة بشارع المعهد الديني، مشيرًا إلي أنه تم إنذار جميع المحال بالشارع برفع تلك التندات. 

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محافظ الإسكندرية يتابع شارعي المعهد الديني و45

وأضاف أنه تم الوقوف على حالة السوق المقنن بالشارع والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.

جاء ذلك عقب  متابعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال إزالة كل الإشغالات والتعديات بسوق باكوس بنطاق حي شرق.

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محافظ الإسكندرية يتابع شارعي المعهد الديني و45

حيث أوضح المحافظ أنه تمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات بشارع باكوس الرئيسي الذي كان يعاني من التعديات منذ 50 عامًا مضت، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة الباعة الجائلين منه نهائيًا، ولن نسمح بأي تقصير في عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع، مع السماح بشكل مؤقت بتواجد بعض الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية لحين إنشاء سوق حضارية متكاملة.

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محافظ الإسكندرية يتابع شارعي المعهد الديني و45

وكلف المحافظ بوضع نقطة ثابتة يومية بشارع باكوس للعمل على مدار ٢٤ ساعة والتأكيد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة بالشارع، مشيرًا إلى أن النقطة تضم مسئولين من الحي ومن وحدة الإزالة الفورية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

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محافظ الإسكندرية يتابع شارعي المعهد الديني و45
محمد الشريف المعهد الديني وشارع ٤٥ الإشغالات والتعديات استجابة لشكاوي المواطنين الإسكندرية

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وائل لطفي

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