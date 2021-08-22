«تعليم القاهرة» تعلن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بالتجريبيات

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم إعلان نتيجة قبول تلاميذ رياض الأطفال بتنسيق المرحلة الأولى بالمدارس الرسمية لغات، بالعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بداية من سبتمبر المقبل.

وأكد المصدر، في تصريح خاص، أن نتيجة المرحلة الأولى ستكون للتلاميذ الأكبر سنا.

كانت مديرية التربية والتعليم أتاحت رابطا إلكترونيا لتقديم التلاميذ للقبول بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ستبدأ دراسة الفصل الدراسي الأول للمدارس بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١، حتى الخميس 13/1/2021، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل وطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 15/1/2022، على أن تنتهي الامتحانات ثم تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 5/2/2022، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين حتى الخميس 17/2/2022.