الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تعلن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بالتجريبيات

مدير مديرية القاهرة
مدير مديرية القاهرة

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم إعلان نتيجة قبول تلاميذ رياض الأطفال بتنسيق المرحلة الأولى بالمدارس الرسمية لغات، بالعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بداية من سبتمبر المقبل.

وأكد المصدر، في تصريح خاص، أن نتيجة المرحلة الأولى ستكون للتلاميذ الأكبر سنا.

كانت مديرية التربية والتعليم أتاحت رابطا إلكترونيا لتقديم التلاميذ للقبول بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ستبدأ دراسة الفصل الدراسي الأول  للمدارس بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١، حتى الخميس 13/1/2021، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل وطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 15/1/2022، على أن تنتهي الامتحانات ثم تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 5/2/2022، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين حتى الخميس 17/2/2022.

إلكتروني وزير الثانوية العام الدراسي على اعلان بدء الدراسة التربية والتعليم المرحلة الاولي وزارة التربية والتعليم التعليم الثانى الثانوية العامة صفوف امتحانات الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول مديرية التربية والتعليم بالقاهرة موعد إعلان نتيجة إعلان نتيجة المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2021-2022

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حياة ثقافية كريمة

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