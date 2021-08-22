بعد غيبوبة 80 يومًا.. وفاة طفل «بسين النادى الأولمبى»

بعد غيبوبة 80 يوما توفي منذ قليل الطفل سيف إسلام، الشهير بطفل بسين النادي الأوليمبي بعد دخوله في غيبوبة دامت لما يقارب 3 شهور وانتهت برحيله.

كان النادي الأوليمبي قد تكفل بمصاريف رعاية الطفل بعد غرقه ببسين النادى ودخوله فى غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة.

وترجع أحداث الواقعة إلى غرق الطفل السباح أثناء تدريبه بالنادى وظل بقاع المسبح لمدة ٤ دقائق دون إنقاذه ومن ثم دخوله إلى المستشفى.

وكانت النيابة قد استدعت المستشار القانوني للنادي لسؤاله عن كاميرات المراقبة بالنادى حيث أكد أن الكاميرات للمشاهدة فقط ولا تقوم بالتسجيل وعليه انتقلت النيابة العامة للنادي وبمناظرة الكاميرات تبين أنها تسجل وعليه أمرت النيابة بتفريغها خاصة وقت الحادث.

وفى وقت لاحق تم تسليم تفريغ محتوى الكاميرات للنيابة، وبمراجعتها تبين أن وقت الحادث تحديدا غير موجود بالتسجيلات وباستدعاء العامل المسئول عن الكاميرات أكد أن مدير النادي طلب منه هاتفيا تفريغ الكاميرات وأثناء قيامه بعملية التفريغ فوجئ بوجود "فيروس" وتم مسح المحتوى.