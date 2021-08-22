افتتاح معرض «زويا» للفنانة الشابة جيرا أحمد الطويلة (صور)

افتتحت الفنانة التشكيلية الشابة جيرا أحمد الطويلة، معرضها التشكيلي الأول تحت عنوان "زويا"، بحضور الفنان والتشكيلي العراقي سعد الفلاحي والكاتب أحمد الطويلة والكاتب الروائي وحيد الطويلة والناقد جمال الطيب، والشاعر أحمد الجعفري والكاتب كمال مغيث، والروائي والمترجم مدحت طه، والكاتب عبد الوهاب داود، والشاعر أحمد خالد وغيرهم، وذلك في السابعة من مساء اليوم، بقاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة.

معرض زويا

سلكت جيرا أحمد الطويلة طريقها بالفن التشكيلي واستخدام خامات الزيت والأكريليك، وأخذت من البيئة الأفريقية تيمة لأعمالها كونها ثرية بالفلكور والرمزيات الشعبية، وشاركت في عدة معارض جماعية قبل أن تشق طريقها بمعرضها الفردي لتضيف إلى تجربتها التشكيلية.

يذكر أن "زويا" هي المرادف لمعنى حياة، وقد عبرت الفنانة الشابة عبر لوحاتها التشكيلية المختلفة والمتنوعة عن طبيعة الحياة الأفريقية، وجاءت اللوحات معنية بحياة وطقوس وطبيعة ح المرأة الأفريقية بكل ما تحمله من رموز فلكلورية وشعبية.

معرض زويا

وفي سياق متصل؛ افتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، فى السادسة مساء اليوم، بقاعة زياد بكير، المعرض الفردي الخاص للفنانة داليا ناجح، والذي يقام تحت عنوان "شخبطة" ويضم حوالي 50 لوحة تتنوع وتجمع مختلف الأساليب الفنية منها التعبيرية، الرمزية، التجريدية والواقعية بالإضافة إلى الرسم بألوان الأكليرك على كانفاس مشدود.

معرض زويا

تخرجت الفنانة داليا ناجح في كلية الفنون الجميلة وكانت الأولى على دفعتها بحصولها على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف كما حصلت على تمهيدى ماجستير عام 2019، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى السبت 28 أغسطس الجارى.

معرض زويا

كما افتتح الدكتور مجدي صابر أيضا، معرض ملتقى "رؤى عربية 9"، وذلك فى السابعة مساء اليوم الأحد، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى السبت 28 أغسطس الجاري، وينظمه الفنان التشكيلى أحمد جمال، ويشارك فيه حوالى 60 فنانًا تتنوع لوحاتهم بين التصوير الزيتي والرصاص، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت والأشغال اليدوية، وقد أقام الملتقى أكثر من 30 معرضًا حول العالم بين مصر وفرنسا، روسيا، إيطاليا، السعودية، المغرب وسويسرا.

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا

معرض زويا