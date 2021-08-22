أحمد حلمي يمازح منى زكي بفيديو لها.. والجمهور: «هتنام في الجنينة النهاردة»

حالة من السعادة والبهجة يحدثها الثنائي الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي عبر العالم الافتراضي من خلال الحسابات الرسمية لهما عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إنهما تصدرا التريند ومحركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.



وشارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو قصير لزوجته الفنانة منى زكي، وهي تحاول الحديث عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس، من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، ورفضت أن تشاركه للجمهور، نتيجة الارتباك الواضح عليها وعدم قدرتها على تقديم وترويج "برومو" الحلقة الخاصة بها.

وظهرت منى زكي في الفيديو وهي تحاول أن تقول جملة "استنونى مع صاحبة السعادة إسعاد يونس"، لكنها لم تتمكن من قول الجملة كاملة، طالبة من زوجها أحمد حلمي ألا يشاركه مع الجمهور قائلة: “صدقني لا أتمكن من فعل هذه الأمور رغم سعادتي الكبيرة بالحلقة”، لكنه قرر مشاركته للجمهور.

وبالفعل نشر الفنان أحمد حلمي الفيديو عبر صفحته الخاصة، وعلق عليه قائلًا: "إوعى حد يقول لها إنى نزلت الفيديو".

فيما تفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مع الفيديو المنشور لهما، وكتبت داليا شوقي، من مستخدمي موقع التواصل قائلًة: "يا حبايبي بحبكم بجد فظاع"، وعلّقت رانيا يحيي، قائلًة: "هتنام في الجنينة انهارده يا حلمي".



وكتب أحمد الشيمي، من روّاد العالم الافتراضي قائلًا: "عالمي"، منهيًا تعليقه بإيموجي ضحك، وتفاعلت منى ممدوح، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "قمراية وعسل بجد ما شاء الله"، وكتبت نهلة قائلًة: "والله سكر ربنا يخليكم لبعض".



يجدر الإشارة إلى أن الفنانة منى زكي، شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، بجانب محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وسيد رجب ومايان السيد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج تامر محسن.