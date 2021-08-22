هل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي آمنة لمرضى القلب المفتوح؟

إذا كان لديك جهاز مزروع مثل منظم ضربات القلب أو صمام القلب، لذلك إذا قال طبيبك أنك بحاجة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية، فهل سيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات لك أو لجهازك؟

الإجابة على هذا السؤال ليست بسيطة بنعم أو لا، فإنها تعتمد على نوع الجهاز الذي بداخل قلبك، فكل ما تحتاج إلى معرفته حول إجراء الفحوصات الطبية عندما يكون لديك جهاز قلب مزروع في السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع " health" الطبي.

«فحوصات التصوير المقطعي آمنة»

التصوير المقطعي، عبارة عن مسح للجسم يحدث من خلال سلسلة من صور الأشعة السينية، فإذا كان لديك أي جهاز مزروع في صدرك أو جسمك، فمن الآمن إجراء فحص بالأشعة المقطعية.

على الرغم من أن الفحص لن يؤثر على جهازك، إذا كان على الجانب الأكبر، فقد يؤثر جهازك بالقلب أحيانًا على جودة الصورة المقطعية.

ويمكن لبعض هذه الأجهزة المزروعة بمرضى القلب، مثل أجهزة مساعدة البطين الأيسر وبعض أجهزة إزالة الرجفان وأجهزة تنظيم ضربات القلب - أن تخلق خطوطًا كثيفة تحجب جزئيًا الصور التي نحصل عليها من خلال التصوير المقطعي، لكن هذا لن يمنعنا من إجراء فحص بالأشعة المقطعية.

«فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي »

يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي "MRI" مغناطيسًا دائريًا كبيرًا وموجات راديو لإنتاج صور كمبيوتر واضحة للجسم.

ومعظم صمامات القلب ودعامات الشريان التاجي يمكن أن تذهب بسلام من خلال الماسح الضوئي "الرنين المغناطيسي".

ومع ذلك، فقد طور المصنعون مؤخرًا بعض أجهزة تنظيم ضربات القلب ومزيلات الرجفان التي يمكن فحصها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

«قد تسبب الأجهزة القديمة مشاكل لمرضى القلب»

إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب قديم غير مشروط بالتصوير بالرنين المغناطيسي، فلن يوصي الأطباء بإجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي بشكل روتيني.

أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي ، تولد الكهرباء المطبقة على المغناطيس مجالًا مغناطيسيًا متناوبًا، إذا وضعت سلكًا داخل هذا المجال المغناطيسي المتناوب ، فقد يولد تيارًا يؤثر على الأجهزة المزروعة بالقلب.