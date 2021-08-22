بعد «200 جنيه».. خريطة الأعمال السينمائية المنتظر طرحها قريبًا

تعيش السينما حالة من النشاط والازدهار الفني خلال الفترة الحالية وتحديدا منذ انطلاق مومسم عيد الفطر الماضي، وذلك بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، والذي تسبب في غلق دور العرض العام الماضي لفترة طويلة ثم فتح القاعات مع مراعاة دخول نسبة 50% فقط من الحضور، ما جعل صناع الاعمال السينمائية يترددون في طرح اعمالهم الفنية.

وسرعان ما شهدت السينما نشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية بعد طرح أكثر من عمل سينمائي بدور العرض، مما جعل هناك منافسة شديدة بين النجوم بشباك التذاكر وترصد “الدستور” قائمة الأفلام المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة.

200 جنيه

ينتظر نجوم فيلم "200 جنيه" طرح العمل بدور العرض السينمائي يوم 25 أغسطس الجاري وهو بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، محمد العريف، آيه قاسم.

الفيلم تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.

ماكو

أعلن القائمون على فيلم "ماكو"، إطلاق الفيلم فى دور العرض يوم 1 سبتمبر المقبل، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات، حيث بدأ تصوير الفيلم منذ عامين وتم الانتهاء منه بعد عام بسبب توقفه أكثر من مرة، حتى أصبح جاهزًا للعرض نهاية العام الماضي، وتم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتعتمد أحداث الفيلم على أجواء التشويق والإثارة، نظرا لتصوير 90% من أحداثه تحت الماء، والتي تدور حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر (سالم إكسبريس)، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث، وهو ما يمثل عنصر جذب كبير وتشويقى للمشاهدين.

العنكبوت

انتهى الفنان أحمد السقا من تصوير فيلم العنكبوت منذ فترة طويلة، ومن المتوقع عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة وتحديدا بكوسم رأس السنة المقبل.

تدور أحداث الفيلم فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

الكاهن

طرحت الجهة المنتجة لفيلم الكاهن بوستر دعائي كنوع من التشويق تمهيدا لعرضه خلال الشهر المقبل، وهو بطولة الفنانة درة والتي تجسد شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور احداث الفيلم.

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.