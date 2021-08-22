الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم فى إعادة محاكمة المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

محكمة
محكمة

تصدر غدا محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد إلغاء الحكم الأول لهم القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية».

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية رفضت التصديق على الحكم وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية وتقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

وأصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية».

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