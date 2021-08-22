الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عميلة بنك مصر فرع سمالوط تسترد المبلغ بعد تعرضها للاحتيال (فيديو)

عميلة بنك مصر فرع
عميلة بنك مصر فرع سمالوط

قالت عميلة بنك مصر فرع سمالوط التي تم الاحتيال عليها بعد مشاركة بياناتها البنكية السرية مع آخرين احتالوا عليها وقاموا بتحويل نحو 200 ألف جنيه من حسابها إلى حسابهم، فبعد تدخل الأجهزة الأمنية والمسئولين وبالتنسيق مع بنك مصر تم استرجاع المبلغ وتحويله لحساب العميلة.

ووجهت الشكر لبنك مصر على سرعة الاستجابة للمشكلة وحلها في وقت قياسي مع توجيه نصيحة للمواطنين بعدم الانخداع من المحتالين وعدم مشاركة البيانات والأكواد الخاصة بالحسابات المصرفية مع أي أطراف أخرى.

ويتم تحديث بيانات العملاء داخل فروع البنك، والبنوك لن تقوم بالاتصال بك لتحديث بياناتك عبر الهاتف المحمول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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