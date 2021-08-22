تنفيذ 690 حكمًا قضائيًا وضبط مخدرات في أسوان

شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، خلال حملة تفتيشية لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، بناءً على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تحت إشراف اللواء هيثم كيلاني مدير إدارة البحث الجنائي.

ونجح رجال البحث الجنائي في القبض على شخص بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل بيعها على عملائه.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة. وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 690 حكمًا قضائيًا.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

جهود الأمن في أسبوع

واصلت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت خلال أسبوع استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" وتم ضبط 60 متهمًا، بحوزتهم 29 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و26 قطعة سلاح أبيض، وضبط 31 قضية اتجار بالمواد المخدرة تنفيذ 4780 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 848 قضية متنوعة.

واستهدفت الأجهزة الأمنية عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وتم ضبط 511 عنصرًا إجراميًا ومصرع 3 عناصر شديدي الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر – سوهاج – المنيا– الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – الإسماعيلية – البحر الأحمر)، وبحوزتهم 341 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1372 قطعة سلاح نارى أبرزها (2 جرينوف – 108 بندقية آلية – 198 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68 مسدس – 996 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135 خزينة – 1582 قطعة سلاح أبيض)، وتم ضبط 2 ورشة لصناعة الأسلحة النارية بداخلها (6 مسدس– 10 بنادق ضغط هواء– 14 مسدس صوت – مسدس ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع)، وتم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهمًا، ارتكبوا 40 حادث سرقة متنوعة، وضبط 28 قضية أحداث.