الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شاب دافع عن والده في المقطم 15 يومًا

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات حبس المتهم بقتل شاب حاول الدفاع عن والده خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه بمنطقة المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد وأمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من مستشفى المقطم، يفيد بوصول جثة لشاب في العقد الثاني من العمر، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر، وجاء في التحريات الأولية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مشاجرة حدثت بين المجني عليه وأحد جيرانه عندما تدخل للدفاع عن والده.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المقطم، وبه طعنة نافذة في الصدر، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشاب محمد .ا يبلغ من العمر 22 عامًا.

وبسؤال الشهود ومناقشة أسرته، أكدت أن جارهم وراء ارتكاب الواقعة، عندما تدخل المجني عليه للذود عن والده الذي كان في شجار معه، وتم تحديد هوية المتهم وفحص كل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم والذي أرشد عن مكان السلاح المستخدم في الجريمة، واقتياده إلى قسم شرطة المقطم، وحُرر المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

محكمة جنوب القاهرة قاضي المعارضات مشاجرة النيابة العامة اللواء أشرف الجندي قسم شرطة المقطم رجال المباحث اللواء نبيل سليم

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حياة ثقافية كريمة

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