أزمة قلبية ومربع برمودا.. أفلام داخل البلاتوه استعدادًا لطرحها بالسينمات

تمتلئ لوكيشينات التصوير خلال الفترة الحالية بأعمال سينمائية جديدة، يسعى صناعها للانتهاء منها في أقرب وقت، استعدادا لطرحها بالسينمات خاصة بعد حالة الازدهار التي شهدتها السينما خلال الفترة الماضية رغم جائحة كورونا.

“الدستور” ترصد الأفلام التي دخلت البلاتوه ويواصل صناعها تصويرها في مختلف الديكورات بالوقت الحالي.

مربع برامودا

يأتي في مقدمة القائمة فيلم “مربع برامودا” الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى خاطر والفنانة هنا شيحا، والذي انطلق تصويره خلال مطلع الشهر الجاري، ويتم تصويره في أكثر من ديكور بمناطق القاهرة.

مربع برامودا

مربع برامودا

يشارك مصطفى خاطر بطولة الفيلم كل من الفنان عمرو عبد الجليل وشيرين رضا وهنا شيحة وسوسن بدر وبيومي فؤاد ومحمد جمعة.

ويجسد خاطر في الفيلم شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة وتمر الشخصية بعدد من التحولات، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر عرضه آخر العام، ويظهر فيه خاطر وعبد الجليل بلوك وشكل جديد، حيث يظهر الأول بشعر مسبسب، والثانى أصلع.

أزمة قلبية

يواصل المخرج مرقس عادل تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أزمة قلبية” والذي يخوض بطولته الفنان خالد سليم والفنانة منة فضالي ونخبة من الفنانين، بمنطقة المعادي.

فيلم أزمة قلبية بطولة سوسن بدر ومنة فضالي وخالد سليم وهالة فاخر وإخراج مرقس عادل.

زومبي على جمبي

أما الفنان علي ربيع فقد حصل على أجازة خلال الفترة الماضي لانشغال صناع العمل ببناء الديكور الرئيسي للفيلم الخاص بمشاهد الزومبي، خاصة وأن العمل تدور أحداثه في عالم الزومبي بشكل كوميدي.

زومبي على جمبي

فيلم "زومبي على جنبي" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة أشرف عبد الباقي ،علي ربيع ، هاجر أحمد، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، شيماء سيف، محمد اوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود.

معالي ماما

يستأنف صناع فيلم معالي ماما تصوير مشاهد العمل الذي تخوض بطولته الفنانة بشرى، بعد فترة توقف بسبب اصابة بطلة الفيلم بفيروس كورونا المستجد، على أن يستأنف التصوير غدا بمنطقة سقارة.

معالي ماما

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ويجمع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

فارس

استأنف النجم أحمد زاهر تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الفارس"، وذلك بعد أن صور أيام كثيرة بصحبة صناعة، إضافة إلى أنه اقترب من دخول مرحلة المونتاج ليعد ثاني اعمال أحمد زاهر في السينما كبطولة بعد فيلم "زنزانة 7".

فارس

فارس

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفي الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

الفيلم تأليف حسام موسى، ويشارك في بطولته إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، عابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله.

كيرة والجن

يستكمل أبطال فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز مشاهدهم ضمن أحداث العمل حيث يصوران مشاهد مظاهرات ضد الإنجليز، داخل المتحف الزراعى، ويستمر التصوير يوم واحد وينتقل بعدها أبطاله لديكور آخر لاستكمال التصوير.

كيرة والجن

وانتهى مروان حامد من تصوير أكثر من 70% من أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية، وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الأستوديوهات.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، والعمل بطولة مشتركة للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، ويشارك فى بطولته هند صبرى وسيد رجب وأحمد مالك وعلى قاسم وهدى المفتى ومحمد عبد العظيم وعارفة عبد الرسول وغيرهم.