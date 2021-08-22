الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخطوط الجوية الباكستانية تعلق رحلات الإجلاء من أفغانستان لدواعٍ أمنية

الخطوط الجوية الباكستانية
الخطوط الجوية الباكستانية

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية وعمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول بصورة مؤقتة، على خلفية مخاوف أمنية بشأن مطار كابول.

وقال متحدث باسم الخطوط الباكستانية - في تصريحات نقلتها صحيفة (ديلي تايمز) الباكستانية - "كنا نسير الرحلات من مطار كابول عن طريق الحصول على إذن من قوات الناتو المنتشرة هناك، لكن المشكلة هي أن قوات الناتو لن تكون هناك بعد يومين، وليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وأضاف أن "المطار يفتقر إلى الترتيبات اللازمة مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث"، مشيرا إلى أن القمامة ألقيت على مدرج المطار، وهناك نقص في العاملين المسؤولين عن التعامل مع الطائرات والحركة الجوية، مضيفا "هناك مشكلات أمنية خطيرة، ولا يمكننا المجازفة".

وقامت الخطوط الجوية الباكستانية بتشغيل 5 رحلات جوية خاصة إلى كابول منذ سيطرة حركة طالبان الأسبوع الماضي على العاصمة الافغانية، وأجلت أكثر من 1600 شخص من المحاصرين هناك، كان من بينهم باكستانيون وأجانب من العاملين في هيئات الإغاثة الدولية وصحفيون ودبلوماسيون.

وكانت العديد من دول العالم قد سارعت إلى إجلاء مواطنيها وأفراد بعثاتها الدبلوماسية من أفغانستان بعد سيطرة حركة (طالبان) على العاصمة كابول.

الخطوط الجوية الباكستانية الرحلات الجوية كابول العاصمة الأفغانية مطار كابول

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وائل لطفي

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