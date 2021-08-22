18 نوفمبر.. نظر طعون أبوالفتوح وآخرين فى وضعهم على قوائم الإرهاب

حددت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، جلسة 18 نوفمبر المقبل، كأولى نظر طعون كل من القيادي عبد المنعم أبوالفتوح وعلاء عبد الفتاح ومحمد القصاص، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في القضية المقيدة برقم 1781 لسنة حصر أمن دولة، فى الطعن رقم 4 لسنة 91 قضائية.

وبحسب قرار المحكمة يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

حكم المحكمة بإدراج الإخوان و56 متهما بقوائم الإرهاب

قضت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 177 ، الصادر اليوم الأربعاء 11 أغسطس الجارى.

وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين تامر رياض، وهيثم عبد الرحيم، وبحضور محمد جمال عبد الناصر، وكيل نيابة أمن الدولة العليا.

كما قضت الدائرة ذاتها بإدراج 56 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التى انتظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 وذلك فى القضية رقم 784 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتضمنت قائمة المدرجين على قائمة الإرهاب كلا من:

محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته "رامى نوفل

أحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن

عبد الخالق عبد العزيز السيد قريطم

محمد عبد اللاه عبد النبى على أحمد

أحمد حامد عبد الوهاب أحمد يوسف

عمر أحمد فتحى عبد الرحمن فراج العياط

أحمد مجدى حامد محمد السيد

محمد عيسوي محمود عيسوي

عزت عزت إبراهيم خلف

سامى زكى محمود الماحى

محمد عبد الحكيم عبد الوهاب رئيسة

محمد جاد بيومى شحاتة

إبراهيم صادق إبراهيم يوسف

عاطف محمود محمد أنور

أشرف محمد عبد السلام السيد علم الدين

نانس مصطفى كمال عبد الرحمن مصطفى الجلاد

محمد السيد عبد الله عثمان عاكف

أحمد سليمان حسين سليمان

عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم

عمر أحمد أبو سيف الشرقاوى

أحمد عبد الستار إبراهيم المرشدي

مدحت محمد عبد اللطيف عبده المنزلاوى

يوسف ناجح يوسف السعيد اللبودى

محمد على سلامة سلامة الغندور

أحمد عبد المنعم محمد أحمد

أسامة عبد المنعم عبد الجواد عبد الرحمن

منتصر محمد البسطويس الأبيض

طه جمال عبد الوهاب مطاوع

خالد حسين عبد المنعم إبراهيم

عبد العزيز أحمد عبد العزيز خضر

عبد العزيز أحمد عبد الوهاب ودن

محمد الداوودي عوض شتا

محمود حسن على حسن فتح الباب

حربى محمد إبراهيم حفنى

سامى محمد إبراهيم هويدى

حسن على حسين السراميجى

سعد عزمى محمود محمد

رضا محمد شلقامى حسن

مجدى على حامد على

محمد صلاح حنفى على

على محمد على عبد العاطى

عبد الرحمن محمد محمد سعودى

مصطفى فهمى طلبة حسن

محمد سمير خليل إبراهيم الشاهد

أحمد عبد العزيز السيد عبيد

حسام محمد تاج الدين السيد رمضان

محمد رمضان عبد الحليم هيبة

حسانين شعبان شعبان شادى

هانى طه إبراهيم عيسى

عاطف أحمد عبد العاطى محمد عفيفي

نجاح عبد السلام عبد الفتاح محمد جعفر

رضا محمد عوض خليل نعنع

خالد السيد إبراهيم البلتاجى

خالد محمد الباز الحصرى

ياسر عاشور محمد عيسى

عبد الرحمن إبراهيم لبيب مطاوع.