مكاتب تنسيق جامعة القاهرة تواصل استقبال طلبات تسجيل الرغبات لليوم الثاني

استقبلت مكاتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي بالقسمين العلمي والأدبي لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى في اليوم الثاني لفتحها أمس السبت 21 أغسطس الجاري.

وشهدت معامل الحاسب الآلي بكلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم إقبالًا متوسطًا من قبل الطلاب على عكس ما كان بالأمس حيث كان الإقبال ضعيفًا ولم يتجاوز الـ٥٠ طالبًا وذلك بسبب تأخر تسليم الشهادات للمدارس.

وأوضح أحمد رجب مندوب مكتب التنسيق والمشرف على تسجيل الرغبات بمعامل كلية الزراعة جامعة القاهرة أن التنسيق هذا العام سينخفض بنسبة 7 إلى 10% عن تنسيق الأعوام الماضية وذلك لانخفاض المجاميع هذا العام.

وأضاف رجب أن الطلاب يقبلون على معامل الحاسب الآلي بالكليات رغم انتشار أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والإنترنت بشكل كبير وتواجدها في كل بيت إلا أن أغلبهم يفضل الحضور إلى هنا من أجل ضمان عملية التسجيل بشكل صحيح خاصة أن التجربة قد تكون أول مرة.

وتابع رجب أن الإقبال من المتوقع أن يزداد خلال الأيام المقبلة قبل إغلاق التسجيل خاصة وأن باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى ممتد حتى يوم 25 من أغسطس الجاري، ويتم العمل في المكتب كل يوم من الساعة التاسعة وحتى الثالثة عصرًا.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى للقسمين العلمي والأدبي، بدءًا من السبت الماضي ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021 وهو يعمل على مدار 24 ساعة وذكر موقع التنسيق الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الأولى من الثانوية العامة 2021 شعبة العلمي علوم 362.5 درجة، شعبة العلمي رياضة 328 درجة، بينما الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي 269.5 درجة.