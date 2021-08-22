الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مكاتب تنسيق جامعة القاهرة تواصل استقبال طلبات تسجيل الرغبات لليوم الثاني

أحمد رجب مندوب مكتب
أحمد رجب مندوب مكتب التنسيق

استقبلت مكاتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي بالقسمين العلمي والأدبي لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى في اليوم الثاني لفتحها أمس السبت 21 أغسطس الجاري.

وشهدت معامل الحاسب الآلي بكلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم إقبالًا متوسطًا من قبل الطلاب على عكس ما كان بالأمس حيث كان الإقبال ضعيفًا ولم يتجاوز الـ٥٠ طالبًا وذلك بسبب تأخر تسليم الشهادات للمدارس.

وأوضح أحمد رجب مندوب مكتب التنسيق والمشرف على تسجيل الرغبات بمعامل كلية الزراعة جامعة القاهرة أن التنسيق هذا العام سينخفض بنسبة 7 إلى 10% عن تنسيق الأعوام الماضية وذلك لانخفاض المجاميع هذا العام.

وأضاف رجب أن الطلاب يقبلون على معامل الحاسب الآلي بالكليات رغم انتشار أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والإنترنت بشكل كبير وتواجدها في كل بيت إلا أن أغلبهم يفضل الحضور إلى هنا من أجل ضمان عملية التسجيل بشكل صحيح خاصة أن التجربة قد تكون أول مرة.

وتابع رجب أن الإقبال من المتوقع أن يزداد خلال الأيام المقبلة قبل إغلاق التسجيل خاصة وأن باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى ممتد حتى يوم 25  من أغسطس الجاري، ويتم العمل في المكتب كل يوم من الساعة التاسعة وحتى الثالثة عصرًا.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى للقسمين العلمي والأدبي، بدءًا من السبت الماضي ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021 وهو يعمل على مدار 24 ساعة وذكر موقع التنسيق الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الأولى من الثانوية العامة 2021  شعبة العلمي علوم 362.5 درجة، شعبة العلمي رياضة 328 درجة، بينما الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي 269.5 درجة.

تنسيق العلمى والأدبي المرحلة الاولي جامعة القاهرة مكتب التنسيق كلية الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

«الالتزام هو الحل».. روشتة العبور الآمن من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

السيسي يوجه بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس لتعزيز التنافسية

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

«مستقبل آمن».. مستفيدون من تطوير العشوائيات لـ «الدستور»: الدولة أنصفتنا

«الهجرة» تطالب المسافرين بالتسجيل للتطعيم بلقاح كورونا معتمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية