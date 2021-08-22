الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جريمة إهمال طبي بمستشفى خاص في منيا القمح (فيديو)

شهد مستشفى خاص في منيا القمح بالشرقية، جريمة إهمال طبي كانت بدايتها بإلحاح «محمد» شاب في بداية العقد الثالث من عمره على والده بإجراء عملية تكميم أمعاء لإنقاص وزنه الذي يسبب له أثرا نفسيا سيئا لدى المجتمع وأصدقاءه وحلم أن يصل لوزن مثالي يعيد له راحته النفسية بين الجميع، ولكن سرعان ما تحول الحلم إلى جحيم فور بعد فشل العملية ليصبح بين الحياة والموت منذ يوم 23/6/2021.

تلقى مأمور قسم شرطة منيا القمح بلاغا بتاريخ 18/7/2021 من والد المجني عليه محمد عصام الذي اتهم 4 أطباء هم كلا من «ط.ه / أ . م / م . ق / م . ف»  داخل مستشفى خاصة بالإهمال الطبي في إجراء عملية تكميم معدة لنجله.

وأضاف عصام عقل والد «محمد» وفقا لما جاء في محضر الشرطة رقم 6077 إداري مركز منيا القمح أنه توجه بصحبة نجلهه محمد إلى أحدى المستشفى، وتم إجراء عملية تكميم معدة بمعرفة الدكتور «ط.ع» وظل بها لمدة ثلاث ساعات وتم خروجهم من المستشفى يوم الأربعاء 23/6/2021 إلا أنه فوجيء يوم 26 من ذات الشهر بارتفاع درجة حرارة نجله وحدثت له رعشة شديدة، وبعد الاتصال بالطبيب سالف الذكر طلب منه عرضه عليه مرة أخرى وأفاد بأن العملية قد فشلت والحل هو تدخل جراحي عن طريق المنظار وبتكلفة 20 ألف جنيه.

وأضاف والد الضحية أنه أجرى العملية مرة أخرى بذات المستشفى وعمل له جراحة بالبطن دون علمه وظل بالمستشفى لمدة 9 أيام، ثم فوجيء مرة أخرى بتدهور حالة نجله وعندما ذهب للمستشفى مرة أخرى أقروا له أن العملية بها ترشيح وثقب بالمعدة وتحويله لمستشفى أخرى وتم إجراء عملية ثالثة لنجله وأفاد الدكتور (أ ك أ) مجري العملية له بأن نجله يعاني من تليف كامل بالمعدة وهذا مرفق به صور لتقارير طبية.

وأمرت النيابة العامة بمنيا القمح بالاستعلام عن حالة المصاب من المستشفى  وبيان عما إذا كان يمكن سؤاله من عدمه على أن يتم إخطار النيابة فورا حال حدوث أي تدهور في حالته الصحية.

كما طلبت النيابة العامة كافة أوراق العلاج والأشعات والتحاليل الخاصة بالمصاب محمد عصام محمد من مستشفيات الـعاصمة وط ي الـ"ت"، والاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية عما إذا كانت المستشفى الكائنة بمدينة منيا القمح مجهزة لإجراء مثل تلك العمليات من عدمه وفي الحالة الأولى يتم موافاة النيابة بما يفيد ذلك بوجه رسمي.
كما أمرت النيابة العامة باستدعاء كلا من المشكو في حقهم الأطباء لجلسة تحقيق عاجلة، كما يطلب الطبيب (أ.ك.أ)، والطبيب (م.ف) لجلسة تحقيق عاجلة.

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جريمة إهمال طبي في منيا القمح إهمال طبي إنقاص وزن تكميم معدة مستشفى خاص ارتفاع درجة حرارة مجني عليه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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