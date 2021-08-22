الأردن يسجل 958 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 789 ألفًا و474 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضًا تسجيل تعافي 929 حالة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 766 ألفًا و871 حالة، بالإضافة لتسجيل 8 وفيات ليرتفع مجموع الوفيات إلى 10 آلاف و293 وفاة.. مشيرًا إلى إجراء 27 ألفًا و 682 فحصًا، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات منذ بدء الوباء 8 ملايين و997 ألفًا و227 فحصًا.

