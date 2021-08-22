الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسجل 958 إصابة بكورونا

الأردن
الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 789 ألفًا و474 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضًا تسجيل تعافي 929 حالة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 766 ألفًا و871 حالة، بالإضافة لتسجيل 8 وفيات ليرتفع مجموع الوفيات إلى 10 آلاف و293 وفاة.. مشيرًا إلى إجراء 27 ألفًا و 682 فحصًا، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات منذ بدء الوباء 8 ملايين و997 ألفًا و227 فحصًا.
 

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