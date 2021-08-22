الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

للمرة الـ3 فى تاريخها.. نور الشربينى تحقق لقب «بريطانيا المفتوحة» للإسكواش

نور الشربينى
نور الشربينى

توجت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وفازت نور الشربينى على منافستها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 13-11, 5-11, 11-7، 11-2.

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