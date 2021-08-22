الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المفتي: الفتوى تتغير بتغير الزمان والتجديد واجب الوقت

المفتي والخشت
المفتي والخشت

الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص

الشرائع جاءت جميعها لتحقيق حفظ النفس والدين والعقل والمال والعرض 

مقاصد الشرائع الخمسة وبناء الإنسان أصل أصيل في الرسالات السماوية 
 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تجديد الخطاب الديني والإفتائي هو واجب الوقت وضرورة حتمية، وهو نهج الأوائل الذي أدركوا أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع وهي الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. 


أكد المفتي، خلال كلمته في اللقاء المفتوح مع طلبة جامعة القاهرة، أن الشرائع جاءت جميعها لتحقيق المقاصد العليا الخمسة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقول وحفظ الأموال وحفظ الأعراض. 


وأوضح أنه مهما تطور البحث العلمي وشققنا من هذه المقاصد الخمسة الكلية الضرورية مقاصد أخرى ومهما تطور الزمان فإنه يمكن أن نرجع في ظل كل ما يستجد ويحدث إلى هذه المقاصد الخمسة، وفكرة بناء الإنسان أصل أصيل في الرسالات السماوية. 


وشدد مفتي الجمهورية في حديثه إلى طلبة جامعة القاهرة على أن العلم هو الركيزة الأساسية الذي ينطلق منها العقل الرشيد، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تقوم بهذا الأمر في سبيل البناء العلمي الحقيقي، وأن الرسل جميعًا والرسالات جميعًا عنيت ببناء الإنسان، والإسلام لم يأت لهدم شيء ولكن يؤسس لمن كان صالحًا. 

وفي ختام اللقاء كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وأهداه درع الجامعة، فيما توجه فضيلة المفتي بالشكر إلى رئيس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة بما لها من تاريخ عريق هي محراب للعلم وبناء العقول الواعية الرشيدة التي يحتاجها وطننا من أجل رفعته ورقيه.

الدكتور شوقي علام تصحيح الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني واجب الوقت مفتى الجمهورية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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