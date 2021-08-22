الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر وصربيا.. تعاون ثنائى وعلاقات متنامية فى عهد السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير ميروسلاف يستوفيان مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة سوزانا بوسكوفيتش. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبر عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا والممتدة لأكثر من مائة عام، حيث شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائي أو الدولي، حيث أسست الدولتان حركة عدم الانحياز في ستينيات القرن الماضي، وأن مصر تتطلع لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي، بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلاً عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية.

كما عقد شكري، اليوم، جلسة مباحثات مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، الذي يزور القاهرة حاليا.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيران بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

بداية العلاقات المصرية الصربية

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا إلى أيام الملكية، بين الخديوية المصرية ومملكة صربيا منذ 20 يناير عام 1908.

فيما شهدت العلاقات أقصى فترات ازدهارها فى الخمسينيات والستينيات، أثناء حقبة حركة عدم الانحياز، وما صاحبها من روابط وثيقة بين الزعيمين عبد الناصر وتيتو، إلا أن تفكك يوغسلافيا السابقة، انعكس على مستوى العلاقات، التي انخفضت إلى دون مستوى السفير لمرتين في التسعينات.

وتشهد المرحلة الحالية ترابطا بين القيادتين السياسيتين في مصر وصربيا بعلاقات متميزة وهو ما عكسته الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

لقاءت الرئيس السيسي ونظيره الصربى

والتقي الرئيس السيسي، بنظيره الصربي 3 مرات، في 2014 و2015 و2017، وجميعها في نيويورك، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الزيارات الدبلوماسية بين مصر وصربيا

كما كان هناك العديد من الزيارات المتبادلة بين البلدين، ومن أهم هذه الزيارات:

- يوليو 2018، قدمت الأوبرا المصرية أول عرض لها فى صربيا، حيث نظم حفل بمناسبة العيد القومي بمناسبة ثورة 23 يوليو بالمسرح القومي الصربي، الذي شهد أيضا أول عرض لفرقة الرقص الحديث لدار الأوبرا المصرية في تاريخ العلاقات بين البلدين.

- أكتوبر 2017، لقاء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج  الحربي، مع وفد من جمهورية صربيا، برئاسة مدير وكالة الاستخبارات الصربي براتيسلاف جاسيتش، في 31 أكتوبر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

- يونيو 2017، استقبال سامح شكرى وزير الخارجية، جوران الكسيتش مبعوث رئيس صربيا، في 3 يونيو، الذي جاء حاملا رسالة من الرئيس الصربى الجديد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن دعوة السيسى للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس الصربى.

صربيا مصر وزير الخارجية المصري زير الخارجية الصربى العلاقات الثنائية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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