الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تاجر مخدرات في أوسيم بالجيزة

حبس تاجر
حبس تاجر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها واستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم اتخذ من منطقة أوسيم مسرحًا للاتجار في مخدر الحشيش على عملائه.

وأضافت التحقيقات أن قوات الأمن أعدت كمينًا للمتهم، وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يستخدمه للتواصل مع عملائه.

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