الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عيدنا واحد.. أسرة مسيحية توزع نذور العذراء على المسلمين والأقباط بالإسكندرية (فيديو)

أسرة توزع هدايا العذراء
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط

بجوار تمثال السيدة العذراء، وشموعها المضاءة، تجمعت أسرة مسيحية عشية عيد السيدة البتول، في بهجة وسعادة لتجهيز نذور العيد من المخبوزات والشموع وصور «أم النور» استعدادًا لتوزيعها على الجيران والأصدقاء وشعب الكنيسة، الأمر الذي اعتادت عليه بعض العائلات القبطية كل عام، ولكن لم تقتصر تلك الفرحة على الأسرة المسيحية فقط بل شملت العديد من المسلمين الذين، الذين تشاركوا فرحة عيد العذراء مريم مع جيرانهم من  الأقباط.    

received_1485865218455962
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

قبل ساعات من قداس ختام صوم العذراء، وقفت رانيا يساعدها أبنائها «أندرو وفيبرونيا» لصنع وخبز «قرص العدرا» والتي اعتادت على صنعها وتوزيعها كل عام، لتنضم إليها صديقتها وأحد جيرانها مريم وابنتها مهرائيل، وجيرانها المسلمات سحر، ونادية وأم زياد، فالجميع يتشارك في بركة العدرا.  

received_2632271810400123
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

«العدرا بتحبنا وبتجمعنا مسلمين ومسيحيين» هكذا بدأت رانيا إبراهيم، من الإسكندرية حديثها لـ«الدستور»، متابعة أن الاحتفال بعيد السيدة العذراء، ننتظره من العام للعام، لأن صوم «العدرا» من أفضل الصيام، وأحبه إلى قلوبنا، حيث يكون 15 يوما من الفرحة وذلك لحبنا جميعًا للسيدة مريم العذراء، مسيحيين ومسلمين.

received_575052277260447
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وأضافت لـ« الدستور» أن من العادات السنوية خلال الاحتفال بعيد العذراء أن يتشارك معنا في الاحتفال اخواتنا المسلمين، من الجيران والاصدقاء، قائلة: «جيراني المسلمين يشاركوني عمل القرص اللى بوزعها على الجيران وفي الكنيسة»، موضحة أن مخبوزات «القرص» شيء أساسي في عيد السيدة العذراء، واعتدنا على توزيعها على المسلمين والأقباط سويًا، لافتة إلى أن الجيران المسلمين يتسابقون في مشاركتنا في عملها وذلك كل عام.

received_821793449209067
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وقالت إنهم اعتادوا في كل الأعياد والمناسبات أن يتشاركوا مع بعضهم البعض، سواء في شهر رمضان أو عيد الأضحي، أو الكريسماس، وتوزيع حلاوة المولد في رأس السنة الهجرية، أو توزيع القرص والشموع في عيد السيدة العذراء، قائلة: «لازم اي حاجة بتجمعنا، ومفيش فرق بين مسلم ومسيحي كلنا واحد، وهو ما تربينا عليه، التمسك بعاداتنا القديمة أننا واحد وعيدنا واحد، وهو مايتم بالفعل مع جيراني وأصدقائي وبنربي عليه ولادنا».

received_3116153028656990
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وأوضحت أنه مع بداية اليوم بدأت تجهيز القرص مع جيرانها من المسلمين والمسيحيين، ثم بدأت مرحلة التغليف، وشاركها الأبناء الصغار، في جو من السعادة والفرحة، فضلًا عن إضافة شمع وبسكويت وصورة السيدة العذراء، وتوزع على جيرانا واصدقائنا المسلمين، ثم نتجه إلى الكنيسة للتوزيع بها.

received_167869902094653
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وقالت مريم صبحي، أحد الجيران والمشاركات في توزيع نذور العذراء، إن كل عام يتشارك الجيران في العقار في خبز قرص عيد العذراء، حيث يتجمعون في منزل «رانيا»، ليتشاركوا في جميع المراحل بداية من عمل القرص حتى تغليفها وتوزيعها على الجيران في العمارة والشارع، ثم على شعب الكنيسة، ونضيء الشموع للسيدة العذراء بداخل الكنيسة.

received_382703850097489
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وأضافت لـ«الدستور» أن الجيران المسلمين دائمًا يسعوا إلى أن نتجمع سويًا في جميع الاحتفالات لكي نكون مع بعضنا، لافتة إلى أنهم في شهر رمضان يقيموا مائدة كبرى على سطوح العمارة تضم كل الجيران مسيحيين ومسلمين.

received_822544945126027
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وأشارت إلى أنهم اعتادوا في تلك المناسبات أن يتشاركوا لزرع في ابنائهم المحبة مسيحيين ومسلمين، مؤكدة على أن أبنائهم يفرحون في شهر رمضان بتوزيع الفوانيس وفي عيد العذراء بتوزيع قرص «الست العدرا».

received_582172416272808
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وخلال توزيع نذور السيدة العذراء، هنأ «مصطفي» صاحب ورشة للأثاث جيرانه بعيد السيدة مريم العذراء، قائلًا إنه اعتاد من «أندرو» وأسرته إدخال الفرحة على قلوبهم في أعياد المسلمين والمسيحيين.

received_1740074743046679
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وأكد أنهم أسرة واحدة في بيت واحد، ولا يوجد اختلاف بينهم، ففي المناسبات الإسلامية مثل رمضان يبادروا بتوزيع الفوانيس والقطايف والحلويات، وفي مناسبات اخواتنا الأقباط مثل عيد السيدة العذراء يوزع علينا «قرص العدرا».

received_177201641056143

ومن جانبه قال «عم جمال» إن كل المناسبات تتحول إلى تلاحم بين المسلمين والمسيحيين بفضل جيراننا الذين يحرصون دائمًا على إسعادنا، لافتًا إلى أن عيد العذراء هو يوم جميل تتشارك فيه الأسر من المسلمين والأقباط الاحتفال بالسيدة البتول.

received_274684470756581
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

وأوضح «عادل» صاحب محل ترزي، أنه اعتاد على تناول قرص العذراء كل عام من جيرانهم وخاصة أسرة أندرو، لافتًا إلى أن مشاركة الأعياد تعمل على تبادل المحبة بينا وبين بعضنا، موضحًا أنهم يتواجدون معنا في رمضان وأعياد المسلمين، ونحن معهم في أعيادهم، قائلًا «دول احسن جيران».

received_613043063016501
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 

فرحة وطاقة حب كبيرة، انتابت المشاركين في توزيع هدايا العذراء من الأقباط، على المسلمين والمسيحيين، في لافتة تثبت مررًا وتكرارًا أن المصريين جميعهم على قلب واحد فلا تفرقة بينهم، يتحدون دائمًا في الشدائد، ويتجمعون في بهجة وحب بجميع المناسبات رغم اختلاف الأديان ولكن تبقى المحبة النابعة من القلب.

received_376032044118033
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 
received_303037301617506
أسرة توزع هدايا العذراء على المسلمين والأقباط 
السيدة العذراء البتول الاحتفال مسلمين ومسيحيين القرص والشموع الجيران الاحتفالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

«الالتزام هو الحل».. روشتة العبور الآمن من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

السيسي يوجه بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس لتعزيز التنافسية

«مستقبل آمن».. مستفيدون من تطوير العشوائيات لـ «الدستور»: الدولة أنصفتنا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

«الهجرة» تطالب المسافرين بالتسجيل للتطعيم بلقاح كورونا معتمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية