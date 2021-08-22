مد «الأوكازيون الصيفي»2021 حتى 15 سبتمبر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 2 سبتمبر، بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفى سياق متصل، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، شن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية للمرور على أكثر عددا من المحلات والأسواق المختلفة بالمحافظات، حيث كشفت الأجهزة الرقابية عن عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار تقدمها بعض أصحاب المحلات التجارية لخداع المواطنين.

وجددت الوزارة التأكيد على المواطنين بالشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، وأيضا خلال فترة الاستبدال وفقا للقانون والابتعاد عن الأماكن مجهولة المصدر.

كما تواصل الوزارة فى إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الصيفى، للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء؛ للتأكد من جودتها، وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد، ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى، وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين، للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات