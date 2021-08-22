الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مد «الأوكازيون الصيفي»2021 حتى 15 سبتمبر

الاوكازيون
الاوكازيون

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 2 سبتمبر، بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفى سياق متصل، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، شن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية للمرور على أكثر عددا من المحلات والأسواق المختلفة بالمحافظات، حيث كشفت الأجهزة الرقابية عن عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار تقدمها بعض أصحاب المحلات التجارية لخداع المواطنين.

وجددت الوزارة التأكيد على المواطنين بالشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، وأيضا خلال فترة الاستبدال وفقا للقانون والابتعاد عن الأماكن مجهولة المصدر.

كما تواصل الوزارة فى إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الصيفى، للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء؛ للتأكد من جودتها، وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد، ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى، وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين، للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات

 

المواطنين بعد وزارة التموين أصحاب المحلات التجارة الداخلية وزير التموين علي المصيلحي مجهولة المصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية المستهلك عروض وهمية الباعة الجائلين أحمد كمال توعية المواطن وزير التموين والتجارة الداخلية خداع المواطنين الحملات الأجهزة الرقابية وزارة التموين والتجارة الأوكازيون الصيفي المديريات أصحاب المحلات التجارية حملات مستمرة سبتمبر المقبل التموين والتجارة الداخلية معروضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

لليوم الثالث.. إقبال كبير على مهرجان «سور الأزبكية»

«الهجرة» تطالب المسافرين بالتسجيل للتطعيم بلقاح كورونا معتمد

لماذا قررت «السكة الحديد» ترك عربة القطار الأخيرة فارغة؟.. 8 معلومات تجيب

«ماما خافت على نفسيتي».. القصة الكاملة لطالبة الثانوية صاحبة تورتة «شايلة تاريخ»

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية