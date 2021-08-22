الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران التحالف العربي في اليمن

مساعدات إغاثية بصنعاء
مساعدات إغاثية بصنعاء

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش والمقاومة قضوا على سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات للميليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد. 

إيران وزارة الصحة اليمن محافظة رئيس الحكومة تحالف دعم الشرعية الحكومة اليمنية مواجهة كورونا الجهات المعنية

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