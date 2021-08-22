الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف الشروط المطلوبة للتبرع بالدم (إنفوجراف)

التبرع بالدم
التبرع بالدم

حددت وزارة الصحة والسكان، شروط التبرع بالدم، وذلك في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأشارت إلى أن تلك الشروط تشمل؛ الوزن لا يقل عن 50 كيلوجرام، أن يكون العمر من 18 إلى 60 عاما، وأن يكون ضغط الدم من 60/90 إلى 100/180.

وأوضحت أن نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18 عام والنساء من 12 إلى 18 عام، وأن لا يتناول الشخص أدوية تمنع تبرعه.

وأشارت على ضرورة أن نبض القلب من 60 إلى 100، وأن يكون الشخص غير مصاب بأمراض مزمنة.

وأوضحت أنه يمكن التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلال: www.facebook.com/donateblood، أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦، كما وجّه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

وفى سياق آخر كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت استقبال 1320 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى 14 أغسطس الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم استقبال المتبرعين بـ 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها: (مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي  لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا)، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

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الصحة شروط التبرع بالدم الشروط ضغط الدم الهيموجلوبين أدوية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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