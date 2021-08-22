أول حاجة اشتغلها كان سواق، سواق عربية إسعاف، الكلام دا كان في الحرب العالمية الأولى، أو مجموعة الحروب والنزاعات اللي اجتاحت العالم، ما بين سنة 1914، لـ حد سنة 1918.

بطلنا كان عمره 15 سنة، بس هو ضرب شهادة ميلاد، تبينه أكبر من سنه، وهم طنشوا عشان الحرب، فـ لما خلصت الحرب، مشوه.

راح يشتغل أي حاجة، بدأ كـ مندوب مبيعات وأشغال تانية، لـ حد ما اكتشف قدراته الموسيقية، نماها، بقى عازف بيانو، كل يوم بـ يكتشفوا شطارته، فـ التحق بـ واحدة من الإذاعات المنتشرة في شيكاجو. ثم لما وصل 30 سنة، ربنا كرمه ورفدوه.

نسيت أقول لك إنه بطل حكايتنا اسمه راي كروك، اللي رجع يا مولاي كما خلقتني، فـ اشتغل بقى في مطعم يغسل صحون، بعد ما كان موسيقار قد الدنيا، وفضل كدا ييجي بتاع خمس ست سنين.اتعرف على واحد اسمه برينس.

برينس دا اخترع مكنة لـ صب المشروبات العجيبة، الميلك تشيك والحاجات دي، فـ قدر يقنعه إنه هـ يسوق له المكنة دي. كانت وقتها اختراع رهيب.

فعلا اشتغل راي، واكتشف مواهيه في التسويق، زي ما اكتشف زمان موهبته في المزيكا، وباع مكن كتير، كسب منه أكتر مما كان يتخيل. واستمر في بيعها لـ وقت، لكن في الآخر فيه آخر.

عقبال ما قفل الخمسين، كان المكن بقى حاجة قديمة، والمطاعم ما بقيتش تشتري، فـ فكر يتقاعد خلاص، ويشهيص نفسه بـ القرشينات اللي كسبهم. بس لاحظ إن فيه 2 إخوات، وراهم حكاية.

الجوز دول عندهم مطعم افتتحوه يوم 15 مايو سنة 1940، وكانوا عمالين يطلبوا منه مكن أكتر، عكس السوق. الفضول خلاه يزور مطعمهم ويهتم بيه، لقاهم عاملين هامبورجر بس، والخدمة فيه هيلب يور سيلف، والوجبات سريعة التحضير سريعة الأكل.

عرف إن الجوز دول أخدوا الفكرة من مطاعم فورد، عشان العمال ما ياخدوش وقت في ساعة الغدا.

فكر، حاجة زي دي هـ يشجعها رجال أعمال كتير، قال لـ الأخوين، اللي نسيت أقول لك إنهم الأخوين ماكدونالدز: ما تشاركوني.

اقترح عليهم يوسع الحكاية، ما اقتنعوش، فضل يزن عليهم لـ حد ما اقتنعوا بـ نوع من الشراكة، هو مش حابه، بس رجله دخلت الليلة.

بعد كام سنة من الخلافاتبين الأخوين ماكدونالدز وراي، قدر يزنق عليهم الدنيا، لـ حد ما خد حصتهم بـ 2 مليون دولار، ويتحمل هو الضرايب.

سنة 1955 بقى هو المالك الوحيد لـ المطعم، اللي بقى 200 مطعم في ظرف كام سنة، عمل راي جامعة الهامبورجر، اللي بـ تدي درجة علمية رسمية، في موضوع المطاعم ذات الوجبات السريعة.

لما قفل الستينبدأ يفكر يغزو العالم بـ الفكرة، ولما وصل السبعينكان راي احتل العالم فعلا، ثم تربع على العرش، فـ شبه يتقاعد.

تقاعد عشان يراقب إمبراطوريته اللي بـ تحكم الدنيا، بـ تحكمها فعلا، ومات بعد ما عدى التمانين، بعد ما ساب لـ العالم أقوى سلطة عرفها حتى تاريخه، السلطة اللي حولت قيود العبودية، لـ خيوط حرير، هي صحيح بـ تقيد برضه، صحيح لـ العبودية برضه، بس حرير.

إيه رأيك في النظام؟