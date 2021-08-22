الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نقل عزاء حماة محمد رمضان إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر

محمد رمضان
محمد رمضان

قرر الفنان محمد رمضان، نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر، حرصاً على منع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

ونسق الفنان مع إدارة المسجد على أن يكون العزاء عقب صلاة المغرب مباشرة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفى وقت سابق، أعلن النجم محمد رمضان وفاة والدة زوجته مساء أمس في أحد مستشفيات القاهرة، بعد رحلة صراع مع المرض، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة الذى اقتصر على الأسرة فقط.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحياء النجم محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا داخل جولف بورتو مارينا، حضره عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

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