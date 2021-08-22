شباب سوهاج يتفقدون عددا من مشروعات «حياة كريمة» بالبلينا

نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة استهدفت مركز ومدينة البلينا، لتعريف الشباب بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والمشروعات الجارية على أرض الواقع، ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وتضمنت الجولة قيام الشباب، برفقة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بتفقد مشروعات "حياة كريمة " بقرية برديس، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مشروع مجمع خدمات المواطنين، ثم تفقدوا مشروعات قرية أبيدوس ومنها إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ومجمع الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بأبيدوس.

كما تفقد شباب المبادرة أعمال إحلال وتجديد مركز شباب قرية أولاد عليو، وأعمال إنشاء محطات رفع الصرف الصحي، ومجمع خدمات المواطنين لخدمة أهالي قرية أولاد عليو والقرى المجاورة .

وعبر الشباب عن سعادتهم ما بما يتم إنجازه من مشروعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة“ مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في السفر، بالإضافة إلى الـ5 مراكز الموجودة سابقا، ليصبح إجمالي عدد المراكز 12 مركزا بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالتيسير على المواطنين، والتوسع فى أعداد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، لتصبح 12 مركزا وهى:

• مركز سوهاج

الوحدة الصحية بإدفا

• مركز أخميم

الوحدة الصحية بقرية نيدة

الوحدة الصحية بجزيرة محروس

• مركز ساقلته

الوحدة الصحية بالطوايل

• مركز دار السلام

الوحدة الصحية بالخيام

• مركز البلينا

مستشفى البلينا المركزي

• مركز جرجا

وحدة العوامر بحري

• مركز المنشاه

الوحدة الصحية بأولاد سلامة

• مركز المراغة

الوحدة الصحية بشندويل

• مركز جهينة

ديوان الإدارة الصحية بجهينة

• مركز طهطا

مكتب صحة طهطا

• مركز طما

الوحدة الصحية بسلامون



وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن تلك المراكز مخصصة للمواطنين الراغبين في السفر، والمسجلين على النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة، والمرسل إليهم رسائل بالتوجه لتلقي اللقاح، مشيرة الى أن المراكز السبع الجديدة ستبدأ العمل بداية من غدا السبت.