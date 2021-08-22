فتح باب تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الدور الثانى لامتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتائج الدور الثانى لامتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2020 – 2021 "، بداية من اليوم الأحد ولمدة أسبوع.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 20 جنيها لكل مادة، للإدارات التعليمية العشر بمقر مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بشارع عثمان محمد بمدينة طنطا.

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020 /2021 وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية



وقد أوصى وكيل الوزارة بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ونظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد انتهاء اليوم الامتحاني.

وقد أكد وكيل الوزارة ان غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق اي شكاوي من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها

كما شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، فعاليات الحفل الختامي للمهرجان الثالث للفنون المسرحية لطلاب المدارس بكافة مراحلها على مستوى الجمهورية، بدعوة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحضور الحفل، والذي تم على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة.

الجدير بالذكر، أن الغربية فازت بجائزة أحسن ممثلة بالمهرجان للطالبة ياسمين خالد الديب، بمدرسة كوين أوف بيس الخاصة بإدارة غرب المحلة، كما حصلت الغربية أيضاً على جائزة المركز الثالث لمدرسة كوين عن العرض المسرحي (سر الكتاب المدفون).