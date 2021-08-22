الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«كورال الأمير طاز» يعود بحفلاته للجمهور الخميس

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز " بحي الخليفة " ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا جديدا من الحفلات الدورية التي يقدمها كورال قصر الأمير طاز، وذلك  في السابعة مساء الخميس 26 أغسطس.

ينظم الحفل بقيادة الفنانة هبة رمضان، ويشارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة فى الغناء والعزف تتراوح أعمارهم  بين 9- 22 عاما، ومزج بين أغاني الأطفال والأغاني التراثية، ويتضمن البرنامج تقديم مجموعة من الأغنيات منها: “حلوة يا زوبة، صغيرة على الحب، دارت الأيام ، سحب رمشة، لولا الملامة، بهية، وغيرها من الأغنيات”.

- قصر الأمير طاز

يعد أحد القصور التاريخية التي أنشئت خلال عصر المماليك في مصر، و منشئ هذا القصر الأمير سيف الدين عبد الله طاز بن قطغاج، أحد الأمراء البارزين لعصر دولة المماليك البحرية.

بدأ نجمه في الصعود خلال حكم الصالح إسماعيل بن الناصر محمد (743-746هـ/ 1343-1345) حتى أصبح في عهد أخيه المظفر حاجي واحداً من أمراء الحل والعقد الذين كانت بيدهم مقاليد الدولة، ثم زادت وجاهته خلال فترتي حكم الناصر حسن بن الناصر محمد الأولى من (748هـ/1347م) إلى (752هـ/1351م) والثانية من (755هـ/1354م) إلى (762هـ/1361) ومالبث أن جعله دوادار دولته ثم ولاه نيابة حلب.

ولكنه خرج على السلطان ، فثار عليه أمراء حلب حتى هزم و عزل عن نيابتها، وأُمر بكحل عينه فعُمى واعتقل بالكرك ثم نُقل إلى الأسكندرية فسجن بها حتى افرج عنه الأمير يلبغا فعاد إلى القدس ومنها دمشق في أواخر سنة (762هـ/1360م) وظل بها حتى مات في العشرين من ذي الحجة سنة (763هـ/1360)

ويقع القصر بالقاهرة القديمة بمنطقة الخليفة بالقلعة بشارع السيوفية المتفرع من شارع الصليبة، وقد كان مقراً لنزول الباشوات المعزولين عن حكم مصر، ففي عام (122هـ/1709م) نزل باشا مصر الوزير خليل بالقصر، كما نزل به ايضاً ولي باشا المتولي لباشوية مصر عام (123هـ/ 1713م)

 

كورال الأمير طاز حفلات المواهب هبة رمضان الأغانى التراثية والوطنية صندوق التنمية الثقافية

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