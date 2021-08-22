الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم أولى ورش عمل مشروع الابتكار في القطاع الخاص

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، أولى ورش العمل للمشروع المشترك "الابتكار في القطاع الخاص"، وذلك للتخطيط لأنشطة المشروع المستقبلية ووضع خطوات العمل وتحديد الأولويات، والتي من المتوقع أن يتم تنفيذها في الفترة من 2021 وحتى 2024.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي - نشر على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم - أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة ابتكار مواتية لقطاع التصنيع في مصر، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور مختلفة وهي: محور السياسات الصناعية ويعمل على توجيه سياسات واستراتيجيات التنمية العامة نحو تحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، ومحور خدمات الأعمال الصناعية ويهدف إلى نشر وتحسين الخدمات الاستشارية المقدمة داخل المناطق الصناعية، ومحور شراكات الأعمال ويهدف إلى خلق تكامل أكثر فعالية بين الشركات على المستوى الوطني والدولي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يؤدي العمل على هذه المحاور إلى تهيئة الظروف الأساسية للمؤسسات لزيادة قدراتها الابتكارية وتحسين الأداء حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة من المشروع تشمل أصحاب ومديري والعاملين بالشركات التي تسعى لتحقيق النمو بالقطاع الصناعي وتحديدا في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية.

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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