إدريسي يطرح أغنية جديدة بعنوان «عمان» على «أنغامي ويوتيوب» (فيديو)

طرح المطرب الأردني إدريسي أغنية جديدة بعنوان "عمان" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، ومنصة “أنغامي”، وذلك بعد نجاح أغنيته المنفردة الأخيرة "لأهجُر وصالك" والتي طرحها أواخر عام 2020، وحققت نجاح كبير.

وقال إدريسي: "تتحدث أغنية عمّان عن المدينة المزيفة التي نعيش فيها و الأشخاص السطحيين الذين يحيطون بنا ويتظاهرون بالتحلي بصفاتٍ لا تشبههم، بهدف تقليد بقية أفراد المجتمع والحصول على إعجابهم".

ادريسي



وأضاف: “تتطرق الأغنية إلى موضوع تأثرنا برأي شخص آخر حول شخصيتنا حفاظاً على علاقتنا بهذا الشخص، والضغط الذي يمكن أن نشعر به نتيجة ذلك”.

ومن المقرر أن يطرح إدريسي ألبومه الجديد السنة القادمة مع شركة وول أوف ساوندز، ليستعرض أسلوبه الموسيقي المبتكر إلى جانب كلمات الأغاني ذات الأنماط المتنوعة التي تروي قصصاً مختلفة.

ادريسي

يشار إلى أن إدريسي منتج ومغني وكاتب أغاني مقيم في عمان، الأردن وهو أحد مؤسسي مجموعة Electro-Acoustic الجماعية “Garaseen” دخل عالم الموسيقى في 2012 عندما كان يدرس التمثيل والإخراج المسرحي في الجامعة الأردنية، بدأ يستخدم جيتاره لاستكشاف شكل جديد للتعبير عن أحداث من حياته الشخصية.

بعدها التقى بنيروز عجلوني في الجامعة وكانت بداية تأسيس مجموعة "Garaseen" تحت اسم مختلف عام 2015 (كان يطلق عليها اسم "ليه جاركون"، إدريسي كان المغني وكاتب الأغاني ونيروز هو المنتج. واشتهر الثنائي بمزج الإيقاعات الإلكترونية مع الآلات التقليدية، من الغيتار إلى الآلات النحاسية، ومنذ ذلك الحين يقدم الثنائي عروض البوب في جميع أنحاء عمان.