الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إدريسي يطرح أغنية جديدة بعنوان «عمان» على «أنغامي ويوتيوب» (فيديو)

ادريسي
ادريسي

طرح المطرب الأردني إدريسي أغنية جديدة بعنوان "عمان" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، ومنصة “أنغامي”، وذلك بعد نجاح أغنيته المنفردة الأخيرة "لأهجُر وصالك" والتي طرحها أواخر عام 2020، وحققت نجاح كبير.

وقال إدريسي: "تتحدث أغنية عمّان عن المدينة المزيفة التي نعيش فيها و الأشخاص السطحيين الذين يحيطون بنا ويتظاهرون بالتحلي بصفاتٍ لا تشبههم، بهدف تقليد بقية أفراد المجتمع والحصول على إعجابهم".

ادريسي 


وأضاف: “تتطرق الأغنية إلى موضوع تأثرنا برأي شخص آخر حول شخصيتنا حفاظاً على علاقتنا بهذا الشخص، والضغط الذي يمكن أن نشعر به نتيجة ذلك”.

ومن المقرر أن يطرح إدريسي ألبومه الجديد السنة القادمة مع شركة وول أوف ساوندز، ليستعرض أسلوبه الموسيقي المبتكر إلى جانب كلمات الأغاني ذات الأنماط المتنوعة التي تروي قصصاً مختلفة.

ادريسي 

يشار إلى أن إدريسي منتج ومغني وكاتب أغاني مقيم في عمان، الأردن وهو أحد مؤسسي مجموعة Electro-Acoustic الجماعية “Garaseen” دخل عالم الموسيقى في 2012 عندما كان يدرس التمثيل والإخراج المسرحي في الجامعة الأردنية، بدأ يستخدم جيتاره لاستكشاف شكل جديد للتعبير عن أحداث من حياته الشخصية.

بعدها التقى بنيروز عجلوني في الجامعة وكانت بداية تأسيس مجموعة "Garaseen" تحت اسم مختلف عام 2015 (كان يطلق عليها اسم "ليه جاركون"، إدريسي كان المغني وكاتب الأغاني ونيروز هو المنتج. واشتهر الثنائي بمزج الإيقاعات الإلكترونية مع الآلات التقليدية، من الغيتار إلى الآلات النحاسية، ومنذ ذلك الحين يقدم الثنائي عروض البوب في جميع أنحاء عمان.

إدريسي عمان أغنية جديدة الأدرن موسيقى غناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«مكافحة الإدمان» تكشف موعد تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

بالأسماء.. نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة رسميًا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية