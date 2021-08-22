«تعليم القاهرة» تكرم أوائل الثانوية العامة

كرمت محافظة القاهرة الطلبة الأوائل في الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وهنأ محمد عطية، مدير المديرية، الطلبة الأوائل، موجها رساله شكر لأولياء الأمور الذين ساندوا أبنائهم وبخاصة في هذة السنة المختلفة، وما مروا به من تحديات، مؤكدا أن الفترة القادمة هي حياه أخرى جديدة لابنائكم ومستقبل باهر.

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال ٢١٥ ألف تظلم في مليون و٩٤ ألف ورقة امتحانية منذ الساعة الثالثة عصر الأمس وحتى الأن.

وأضاف وزير التربية والتعليم بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "بينهم ١١٨ ألف طالب ناجح + ٦٧ ألف طالب دور ثاني + ٣٠ ألف طالب راسب".

وتابع الدكتور طارق شوقي: "يسعدنا الرد على أى مشكلة من خلال موقع التظلم وليس السوشيال ميديا أو الإعلام أو الرسائل الخاصة".

كانت وقد وجهت وزارة التربية والتعليم، نصائح وخطوات الواجب مراعاتها عند التقدم بالتظلم تتضمن:

1- عدم ســداد أية رســـوم (التظلـــــم مجانــــي).

2- لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها.

3- مدة لتظلـــم إسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21 حتى الخميـــس 26 أغسطس.

4- يتــم تحديـــد (المــــادة أو المــــــواد) المتظـــلم منهـــا.

5- لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد إنتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل.

6- برجــاء متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وأعلنت الوزارة، الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة، ويستمر لمدة أسبوع على أن ترسل نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

ويمكن للطلاب الراغبين فى تقديم تظلمات الدخول عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدوياً إذا تطلب الأمر.

وأضاف الوزير، أن الطالب سيتسلم نتيجة الفحص إلكترونيا، موضحاً فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وتابع شوقي، أن الوزارة ستنشر نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد.

جدير بالذكر أن التظلمات على نتائج الامتحانات كانت دائماً وتاريخياً تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها مع التأكد من تصحيح كل الأسئلة والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات، والتأكد من مطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية ولكنها لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام، وبالتالي فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات الكترونية للتيسير على الطلاب.

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