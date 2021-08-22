الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأنبياء والشهداء والأطفال.. أين تستقر الروح بعد مفارقتها للجسد؟

اين تستقر الروح
اين تستقر الروح

أثار سؤال أين تستقر الروح بعد الموت، جدلا كبيرًا عبر جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حيث ورد سؤال من سائل يقول: أين تكون الروح بعد الوفاة؟، فقد تعدد الأقوال من جانب رواد التواصل الاجتماعي، فهناك البعض من أكد أن روح الأنبياء تكون في السماء، بينما قال آخرون إن روح الشهداء تكون في الجنة، وأن روح الأطفال وسائر المؤمنين في الجنة.

دار"الإفتاء" حسمت الجدل الدائر وردت على الأقاويل التي ترددت داخل جروبات الفتوى بالإجابة على هذا السؤال، ونشرت تلك الفتوى عبر موقعها الإلكتروني. 

وبدأت الدار ردها على السؤال الشائع، والذي حظى باهتمام كبير من جانب المسلمين حيث يرغبون في معرفة الأمور الغيبية، بحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه كان يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه مالك في "الموطأ"، والنسائي وابن ماجه في "سننيهما".

مكان استقرار روح الأنبياء والرسل بعد الموت

وأضافت الدار، أن الذي دلَّت عليه الأخبار أنَّ مستقرَّ الأرواحِ بعد المفارقة مختلفٌ، فمستقرُّ أرواحِ الأنبياء عليهم السلام في أعلى عِليِّين، وصحَّ أنَّ آخر كلمةٍ تَكلَّمَ بها صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، وهو يؤيِّدُ ما ذكر.

مكان استقرار روح الشهداء والأطفال بعد الموت 

بينما مستقرُّ أرواحِ الشهداء في الجنَّة تَرِدُ من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوِي إلى قناديل معلقة بالعرش، ورُويَ في أرواح أطفال المؤمنين ما هو قريبٌ من ذلك.

أدلة استقرار روح الشهداء بعد الموت

واستدلت الدار بما روى ابن المبارك رضي الله عنه عن كعبٍ رضي الله عنه قال: "جنَّةُ المأوى جنَّةٌ فيها طيرٌ خُضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهرٍ ببابِ الجنَّةِ في قُبَّةٍ خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنَّةِ بُكرَةً وعشيًّا".

مكان استقرار أرواح المؤمنين بعد الموت 

وقالت الدار، إن مستقرُّ أرواحِ سائر المؤمنين، فقيل: في الجنَّةِ أيضًا وهو نصُّ الإمامِ الشَّافِعِي، ويؤيده الحديث الذي بين أيدينا.

واستشهدت الدار بما روى ابن منده من حديث أمِّ بشرٍ رضي الله عنهما مرفوعًا ما هو نصٌّ في أنَّ مستقرَّ أرواحِ المؤمنينَ نحوَ مستقرِّ أرواح الشُّهداءِ، وقال وهب بن مُنَبِّهٍ رضي الله عنه: "إن لله تعالى في السماء السابعة دارًا يقال لها: "البيضاء"، يجتمع فيها أرواحُ المؤمنين، ومستقرُّ أرواح الكفَّار في سجِّين".

أين تستقر روح الكفار بعد الوفاة

وأما عن روح الكفار بعد الوفاة، فاستشهدت الدار بحديث أمِّ بشرٍ رضي الله عنها: أن أرواح الكفار في حواصل طيرٍ سُود، تأكُلُ من النَّار وتشرب من النَّار، وتأوِي إلى جُحرٍ في النَّار، يقولون: ربنا لا تُلحق بنا إخواننا ولا تؤتِنا ما وعدتنا.

أقوال العلماء حول مستقر الروح بعد الوفاة

تعددت الأقوال حول مستقر الروح، فقيل: إن مستقرُّ أرواحِ الموتَى أفنيةُ قبورِهم، وحكى هذا الإمام ابن حزم عن عامَّة أهلِ الحديث، واستدلَّ له بعضُهم بحديثِ ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم حين زار الموتى قال «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنينَ» رواه مسلم، ورجَّحَ الإمامُ ابنُ عبد البرِّ أنَّ مُستقرَّ أرواح ما عدا الشهداء بأفنية القبور.

وتابعت الدار: الذي ينبغي أن يُعَوَّلَ عليه مع ما ذُكِر أنَّ الأرواح -وإن اختلف مستقرها بمعنى محلها الذي أعطيته بفضل الله تعالى جزاء عملها- لها جَوَلَانًا في مُلك الله تعالى حيث شاء جلَّ جلاله، ولا يكون إلا بعد الإذن، وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب والزُّلفَى من الله تعالى، حتى إنَّ بعضَ الأرواح الطَّاهرة لتظهر فيراها من شاء الله تعالى من الأحياء يقظةً، وأنَّ أرواحَ الموتى تتلاقَى وتتزاوَر وتتذاكَر، وقد تتلاقى أرواح الأموات والأحياء منامًا، ولا يُنكر ذلك إلا من يجعل الرؤيا خيالاتٍ لا أصل لها، وذلك لا يُلتفت إليه، لكن لا ينبغي أن يبنى على ذلك حكم شرعي؛ لاحتمال عدم الصِّحَّةِ وإن قامت قرينةٌ عليها.

استقرار روح الأنبياء والرسل بعد الموت مكان استقرار روح الشهداء والأطفال بعد الموت أدلة استقرار روح الشهداء بعد الموت مكان استقرار أرواح المؤمنين بعد الموت أين تستقر روح الكفار بعد الوفاة أقوال العلماء حول مستقر الروح بعد الوفاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

«الالتزام هو الحل».. روشتة العبور الآمن من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

السيسي يوجه بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس لتعزيز التنافسية

«مستقبل آمن».. مستفيدون من تطوير العشوائيات لـ «الدستور»: الدولة أنصفتنا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

«الهجرة» تطالب المسافرين بالتسجيل للتطعيم بلقاح كورونا معتمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية