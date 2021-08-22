آراب نيوز: مصر تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين فى جميع المجالات

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بإنشاء مصر وحدات تكافؤ الفرص فى جميع الجهات بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين تعزيزا للسياسات المرتبطة برؤية مصر 2030.

ونقلت الصحيفة عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قولها إن مصر تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، مضيفة أن إنشاء وحدات تكافؤ الفرص ستلعب دورًا رئيسيًا في هذا الصدد.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، عقدت المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص، وذلك للسادة العاملين بوحدات تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وبالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الوحدات تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وإيجاد إطار مؤسسي لمتابعة مبادرة تكافؤ الفرص.

ونقلت عن المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قوله إن إن الهدف الأساسي لتحقيق تكافؤ الفرص هو "تنمية المجتمع".

وأضاف: "لكل شخص قدرات ومصالح مختلفة"، لذا فإن الترويج العام للاندماج والمشاركة في المجتمع "يساهم في تحقيق أقصى الفوائد"، مشيرا إلى أن المجتمعات تقوم على المشاركة بين الجنسين من أجل الوصول إلى الأهداف والانجازات التي نطمح لها.

من جانبها، قالت شيماء سراج، مديرة برنامج تكافؤ الفرص، إن الحكومة قررت إنشاء الوحدات قبل ستة أشهر، وإن مهامها "محددة لتعكس المساواة بين الجنسين"، مضيفة: "تبلورت فكرة برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص في الأشهر الستة الماضية".