وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان متابعة تنفيذ المشروعات الزراعية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء سواء في مجال الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة وأيضا الخدمات البيطرية والإنتاج الزراعي.

وقال وزير الزراعة، إن هناك كبير من القيادة السياسية لدعم التنمية المستدامة في سيناء وفي كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين وأيضا احتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أهمية وجود روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

ووجه القصير بتوفير احتياجات المحافظة من الشتلات والخدمات البيطرية والزراعية المختلفة.

من ناحيته، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمحافظة لاستغلال كافة الإمكانيات الزراعية المتوفرة في سيناء والتى تسهم أيضا في توفير فرص عمل للمواطنين وتساعد على استقرار المجتمعات البدوية.

وأضاف فودة، أننا نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان المحافظة وأيضا نقل الفائض إلى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حاليا اهتماما كبيرا في كافة مجالات الأنشطة الزراعية والحيوانية.

الجدير بالذكر أن هناك اجتماعات مستمرة بين القصير وفودة سواء في ديوان الوزارة أو جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية في المحافظة.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة ستنفذ إجراءات جديدة بشأن البحيرات بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للبحيرات، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وأصدر تعليماته لبحث أوضاع البحيرات وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها.