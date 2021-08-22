الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

جامعات مصر الأهلية.. الجلالة (إنفوجراف)

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

يقدم لكم "الدستور" تعريفًا بالجامعات الأهلية في مصر، التي من بينها جامعة الجلالة.

تقع جامعة الجلالة في هضبة الجلالة، على مساحة 173.5 فدان، وتستوعب 25 ألف طالب وطالبة.

وتتضمن الجامعة كليات: الهندسة - طب الأسنان - الطب - الفنون - الإنتاج الإعلامى - العلوم الإدارية - العلوم الاجتماعية والإنسانية - الغذاء - والصناعات الغذائية - العلوم - العمارة - التمريض - العلوم الصحية التطبيقية - العلاج الطبيعي - الصيدلة - علوم هندسة الحاسب.

جامعة الجلالة

وعقدت الجامعة شراكات متعددة على مستوى العالم، لتعزيز القيمة العلمية للطالب وأعضاء هيئة التدريس، وكان أهمها الشراكة مع جامعة هيروشيما للاستفادة من الأساتذة بالجامعة اليابانية، واتفاق مع جامعة "أريزونا ستيت" لمنح شهادة مزدوجة معتمدة من الجامعتين.

كما تضمن أيضًا بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس للتعاون الأكاديمي، واتفاق مع بنك الكساء المصرى لنشر أهمية العمل التطوعي.

وتوفر الجامعة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس تأمينًا صحيًا ضد مخاطر التجارب العلمية والنقل، وبها سيارات نقل وإسعاف ووحدات صحية داخل الحرم الجامعي، كما تشمل وحدة مركزية لأنشطة الطلاب الصيفية (ترفيهية - تعليمية، ترفيهية - مجتمعية).

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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